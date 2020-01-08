Haberler » Güncel » Tarsus'a şehit ateşi düştü - Haber

Tarsus'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

08.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:19Tarsus'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse'nin acı haberi memleketi 'in ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı personeli olan ve 'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba imha uzmanı olarak görev yapan İstikam Astsubay Üstçavuş Sinan Köse, kontrol noktasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit oldu. Köse'nin şehit haberi askeri yetkililer tarafından Mersin'in Tarsus ilçesi Taşobası köyündeki ailesine bildirildi. Baba Hacı ile anne Songül Köse, çocuklarının şehadet haberi ile yıkıldı. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye ziyaretine geldi. Şehit Köse'nin cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.



Suriye, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:12  Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Haber
23:08  Mısır'daki Libya toplantısı sona erdi - Haber
23:07  Sosyal medya teşekkürü görevden aldırdı - Haber
23:05  Irak Dışişleri Bakanlığından İran'ın füzeli saldırısına yönelik açıklama - Haber
23:05  İran'da yarın ulusal yas ilan edildi - Haber
22:08  Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
21:33  Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Haber
21:04  Turizmci Arzu Ertan cinayetinde, sanıktan akıl almaz savunma: Ayağım takıldı - Haber
19:50  Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
8.01.2020 23:20:55