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Tarsus Belediye Bandosu, caddelerde 23 Nisan coşkusu yaşattı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve 23 Nisan coşkusunu yaşayamayan Tarsuslulara, belediye bandosunun şehri karış karış gezerek verdiği konserle coşkuyu yaşattı.

23.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 03:14
Tarsus Belediye Bandosu, caddelerde 23 Nisan coşkusu yaşattı
MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve 23 Nisan coşkusunu yaşayamayan Tarsuslulara, belediye bandosunun şehri karış karış gezerek verdiği konserle coşkuyu yaşattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Tarsus'ta da kutlanırken, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için büyükşehirlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan çocuklara bayram coşkusunu yaşatmayı amaçlayan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hoparlörlerden onlar için özel müzik yayını yapılmasını sağladı.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Tarsus Kaymakamlığının himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen resmi tören ve bayram kutlama programını da canlı olarak belediye hoparlörlerinden yayınlattı.

Bayram coşkusunu tüm ilçede yaşatmak amacıyla yanları açık bir otobüsü süsleterek belediye bando ekibinin şehrin birçok noktasını gezerek mini konserler vermesini isteyen Başkan Bozdoğan, minik yüreklere ve vatandaşlara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu yaşattı. Belediye bandosunun çaldığı marşlar, 23 Nisan temalı müzikler ve oyun havaları ile oldukça mutlu olan 7'den 70'e tüm vatandaşlar, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayıp, alkışlarla bayram coşkusuna ortak oldular.

Evlerinin balkonlarını Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, bando ekibinin verdiği mini konserlerle oldukça keyifli dakikalar geçirirlerken, kendilerine Başkan Bozdoğan tarafından gönderilen boyama, bulmaca ve hikaye kitaplarını teslim alan çocuklar da çok mutlu oldular. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Bozdoğan, Tarsus, Güncel , Haber
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