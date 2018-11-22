Tarsus Belediye Tesislerinde İlk İstiridye Mantarı Hasadı

Tarsus
Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür mantarı yetiştiriciliği kursunda ilk hasat gerçekleştirildi.
Tarım sektörüyle ilgilenen girişimcilere yeni iş imkanı sağlayan istiridye mantarı kursu sonucunda yetiştirilen mantarlar düzenlenen törenle hasat edildi.
Belediye Başkanı Şevket Can
, hasadın ardından yaptığı açıklamada, istiridye mantarı kursu sayesinde yerel yönetim olarak ihtiyacı olan vatandaşların iş sahibi olmalarını sağladıklarını, bu konuda her türlü özveriyi ve gerekli olan desteği verdiklerini söyledi.
Kurs sonunda sertifika verildiğini aktaran Can, "Yeni girişimcilere büyük bir iş imkanı sağlanmakta. Üretilen mantarların sağlık açısından önemi büyük olmakla beraber, iş imkanı olarak geniş bir pazara sahip. Kursumuzda teorik olarak verilen bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da eğitim verilmekte. Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle her sene belediye tesisinde bulunan mantar atölyesinde ortalama 5 kurs açıyoruz. Kursiyerlerin mantar yetiştirme tekniğini uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanıyor. Kurslardan ücretsiz yararlanan kursiyerler, 1 ay 88 saatlik eğitimden sonra meslek öğreniyorlar." diye konuştu.
22 Kasım 2018 Perşembe 12:13