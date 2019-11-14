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Tarsus Belediyesi, aşırı tuz tüketmemeleri konusunda vatandaşları bilgilendiriyor

Tarsus Belediyesi Sagˆlık I·s¸leri Mu"du"rlu"gˆu", gıda gu"venligˆi ve halk sagˆlıgˆı yo"neticiligˆine bağlı ekipler, Belediye Bas¸kan Yardımcısı Fu"sun Kaleli ile birlikte vatandas¸ların as¸ırı tuz tu"ketimini azaltmak amacıyla bilgilendirme c¸alıs¸malarına devam ediyor.

14.11.2019 16:11 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:15Tarsus Belediyesi, aşırı tuz tüketmemeleri konusunda vatandaşları bilgilendiriyor
Tarsus Belediyesi Sagˆlık I·s¸leri Mu"du"rlu"gˆu", gıda gu"venligˆi ve halk sagˆlıgˆı yo"neticiligˆine bağlı ekipler, Belediye Bas¸kan Yardımcısı Fu"sun Kaleli ile birlikte vatandas¸ların as¸ırı tuz tu"ketimini azaltmak amacıyla bilgilendirme c¸alıs¸malarına devam ediyor.

Tuzun fazla kullanılmasının çok ciddi rahatsızlıklara yol açacağını belirten Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Du"nya Sagˆlık O"rgu"tu"; hipertansiyon, kalp hastalıkları, bo"brek hastalıkları bas¸ta olmak u"zere obezite, diyabet ve bazı kanser tu"rlerinden korunmak ve kemik sagˆlıgˆını olumsuz etkilememek amacıyla gu"nlu"k olarak tu"ketilmesi gereken tuz miktarını gu"nde 5 gram olarak o"nermektedir" dedi.

Türkiye'de kişi başına düşen günlük tüketiminin 18 gram olduğunu belirten Bozdoğan, "Hic¸bir genetik yatkınlıgˆa dayanmayan ve sonradan kazanılan tuzlu yeme alıs¸kanlıgˆından kurtulmak, tuzun dogˆrudan ve dolaylı olarak neden oldugˆu hastalıklardan korunmak gerekiyor. Ekiplerimiz tarafından toplam 2 ay içerisinde 113 işletme gezilmiştir. İlc¸emiz genelinde lokanta, restoran, kebap ve lahmacun salonları bas¸ta olmak u"zere as¸ırı tuz tu"ketiminin azaltılması amacıyla işletmeler de uygun alanlara, daha az tuz tu"ketimine yo"nelik uyarı etiketleri yapıs¸tırılarak tuz tüketiminin azaltılması amaçlanmaktadır. Halk sagˆlıgˆını korumaya yo"nelik c¸alıs¸malarımız, İlçemiz genelinde tu"m is¸letmelerde yapılan denetim ve bilgilendirme c¸alıs¸malarıyla su"rekli devam etmektedir" şeklinde konuştu. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Güncel

Kaynak: İHA

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