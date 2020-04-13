Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarsus Belediyesi ekmek üretimine hız verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen planlı çalışmaların devam ettiği bildirildi.

13.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:41
Tarsus Belediyesi ekmek üretimine hız verdi
Mersin 'in Tarsus ilçesinde, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan öncülüğünde korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen planlı çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yandan şehrin tüm noktaları belediye araçlarının yanı sıra dışarıdan temin edilen holderler aracılığı ile dezenfekte edilirken, bir yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün belirlenen 3 ayrı mahallede kuru gıda, sebze ve meyve dağıtımı yapılıyor. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle halkın ekmek konusunda sıkıntı yaşaması adına belediye ekmek fırınını tam kapasite çalıştırdı.

Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte fırın personelini göreve çağıran Bozdoğan, iki günde üretilen 90 bin roll ekmek ile 30 bin somun ekmek ürettirip, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttırdı.Üretilen ekmekler, merkez ve kırsal mahalle muhtarları ile irtibata geçilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Mersin, Tarsus, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Tarsus Belediyesi ekmek üretimine hız verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı - Haber 13:42: Evden çıkamayan Musa dedenin tarlasını gençler ekti - Haber 13:42: Bakan Kurum: "Denize kıyısı olan 28 ilimize gönderdiğimiz genelgeyle; yurt dışından gelen ve sıhhi... - Haber 13:42: Trabzon Büyükşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Haber 13:42: Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler