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Tarsus Belediyesi gıda desteğine devam ediyor

Tarsus Belediyesince, ihtiyaç sahipleri için başlatılan gıda desteğinin devam ettiği bildirildi.

11.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:25
Tarsus Belediyesi gıda desteğine devam ediyor
Tarsus Belediyesince, ihtiyaç sahipleri için başlatılan gıda desteğinin devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgının görülmeye başladığı andan itibaren ilçede, Üretici Kadın Kooperatifi ile ücretsiz maske üretimi yapılması sağlanırken, belediye laboratuvarında üretilen dezenfektanlar vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Üretimi gerçekleştirilen ürünler, talep eden çevre il ve ilçe belediyeleri ile sağlık kuruluşlarına da ücretsiz olarak gönderiliyor.

Salgın hastalığa karşı vatandaşların birbirleriyle temasını en aza indirmeye amaçlayan Tarsus Belediyesi, halkın ihtiyaç duyduğu gıda malzemelerini de kapı kapı dolaşan ekipler tarafından dağıtılmasını sağlıyor. Gündüz saatlerinde planlaması yapılan ve araçlara yüklenen sebze ve meyve ile kuru gıda malzemeleri, oluşturulan ekipler aracılığı ile akşam saatlerinde her gün 3 ayrı mahalleye ücretsiz olarak dağıtılıyor. Bu güne kadar 15 mahalleye dağıtımı yapılan gıda malzemelerini teslim alan vatandaşlar, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan 'a duyarlılığından ötürü teşekkür ediyor.

Korona virüse karşı başlattıkları bu amansız mücadeleye karşı vatandaşların evlerinde kalarak yardımcı olmalarını isteyen Başkan Bozdoğan, "Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız öncelikli olmak kaydı ile her eve, her vatandaşa ulaşıp ihtiyaçlarını gidermek için ekiplerimizin seferberliği devam ediyor. 153 numaraları telefonumuza gelen istekleri karşılamak adına personelimizi hazır bekletiyoruz. Bu salgının önüne geçmek adına yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel
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