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Tarsus Belediyesi, kadına şiddete karşı turuncuya büründü

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, kadına karşı şiddetle mücadele gününde farkındalık oluşturmak için turuncuya büründü.

25.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:42Tarsus Belediyesi, kadına şiddete karşı turuncuya büründü
'in ilçe Belediyesi, kadına karşı şiddetle mücadele gününde farkındalık oluşturmak için turuncuya büründü.

Tarsus Belediyesi, "25 Kasım Kadına yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında personele kadına karşı şiddetin simgesi olarak turuncu renkli kurdeleler taktı. Bunun yanı sıra Tarsus Belediyesi görevlileri farkındalık oluşturmak amacıyla, sosyal medya hesaplarındaki profil resimlerini turuncu renkli görsellerle değiştirirken, belediye yerleşkesi de turuncu renkli balonlarla süsledi. Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Kadın anadır, kardeştir, evlattır, ailedir, yaşamdır ve koruyandır. Şiddet asla kabul edilemeyecek, en büyük insan hakları ihlallerinden birisidir. Bu anlamda kadınlara şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranıştır. Sadece Kadına yönelik şiddetle mücadele gününde değil, daima şiddete karşı mücadelemiz sürecektir. Her zaman kadınlarımızın yanındayız" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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