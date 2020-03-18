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Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor

Tarsus Belediyesi, ilçede kadınların desteğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.

18.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:54
Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor
Tarsus Belediyesi, ilçede kadınların desteğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.
Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar ülkede maske ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek için Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezi'nde maske üretiyor.
Kooperatif Başkanı Derya Özinç Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada maske ihtiyacını giderebilmek adına ilçede kadınlarla birlikte harekete geçtiklerini söyledi.
Bozdoğan, Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde toplumsal dayanışma sağlamak için kadınların maske dikimine başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler : Tarsus Belediyesi, Emekçi, Tarsus, Güncel

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