Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor
Maske üretimi yapan kadın işçiler Derya Özinç Bozdoğan'ın konuşması Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor MERSİN (AA) – Tarsus Belediyesi, ilçede kadınların desteğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.
18.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:21
Maske üretimi yapan kadın işçilerDerya Özinç Bozdoğan'ın konuşması Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyorMERSİN (AA) – Tarsus Belediyesi, ilçede kadınların desteğiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske üretmeye başladı.
Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar ülkede maske ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek için Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde maske üretiyor.
Kooperatif Başkanı Derya Özinç Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada maske ihtiyacını giderebilmek adına ilçede kadınlarla birlikte harekete geçtiklerini söyledi.
Bozdoğan, Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde toplumsal dayanışma sağlamak için kadınların maske dikimine başladığını kaydetti.
Merkezde 15 kadının 3 günde 5 bin maske diktiğini ifade eden Bozdoğan, hedeflerinin 20 bin maske üretilmesinin ardından maskelerin belediye laboratuvarında sterilize edileceğini ve vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.
Tarsus Emekçi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar ülkede maske ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek için Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinde maske üretiyor.
Kooperatif Başkanı Derya Özinç Bozdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada maske ihtiyacını giderebilmek adına ilçede kadınlarla birlikte harekete geçtiklerini söyledi.
Bozdoğan, Tarsus Belediyesi'nin öncülüğünde toplumsal dayanışma sağlamak için kadınların maske dikimine başladığını kaydetti.
Merkezde 15 kadının 3 günde 5 bin maske diktiğini ifade eden Bozdoğan, hedeflerinin 20 bin maske üretilmesinin ardından maskelerin belediye laboratuvarında sterilize edileceğini ve vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tarsus Belediyesi kadınların desteğiyle maske üretiyor
Etiketler : Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel