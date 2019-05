Tarsus Belediyesi'nde memurların çifte bayram sevinci

Kaynak: İHA

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında 189 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Bozdoğan, "Hiçbirinizin emeği, alın teri parayla ölçülecek değildir. Emin olun, sizlerin o alın teri, o emeği, o yüceliği karşısında her zaman saygıyla eğileceğim" dedi.31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk toplu iş sözleşmesi Tarsus Belediyesi ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm Bel-Sen Mersin Şubesi arasından yapıldı. Toplu iş sözleşmesi Tarsus Belediyesi'nde çalışan 189 memura çifte bayram sevinci yaşatırken, Ramazan ve Kurban bayramlarından biner lira, yılbaşı 500 lira ve aylıklarında en yüksek memur maaşına denk gelen oranda yüzde yüz artış sağlandı.5 yıllık süreçte Tarsus halkının mutlu ve özgür olması için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade eden Başkan Haluk Bozdoğan, "Bazen aydınlanıp, anlayarak, yaşayarak ve başka hayatlara dokunarak paylaşmak kadar yüce ve onun kadar mutlu hiçbir şey olamaz. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı için biner lira, yılbaşı içinde 500 lira bir fiyat konuldu. Hiçbirinizin emeği, alın teri bu parayla ölçülecek değildir. Bu belki bir formalite, belki de adlandırılması gereken bir olay. Ama emin olun, sizlerin o alın teri, o emeği, o yüceliği her zaman saygıyla eğileceğim" şeklinde konuştu.Tüm Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Canan Solak ise "Tarsus'u tekrar kazanmış olmak bizleri mutlu etti. Bu bir başlangıç, ilerleyen zaman sürecinde daha güzel başarılara hep birlikte ulaşacağız ve birlikte güçleneceğiz. İmkanlarını zorlayarak, verdiği destekten dolayı Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a teşekkürlerimizi sunarım. 25 yıldır ilk defa böyle bir belediye başkanı ile karşılaşıyoruz. Başkanınızın kıymetini, değerini bilin. İlk günden bu yana çalışanın yanında olduğunu hissettirdi. Bundan sonra da her şeyin daha güzel olacağının müjdesini verdi. Hepinize hayırlı olsun" diye konuştu.Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi Bozdoğan ile Solak arasında imzalandı. - MERSİN Mersin