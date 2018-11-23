Tarsus Belediyesi'nde Toplu Sözleşme

Tarsus
Belediyesi, kadroya geçen personelleri için toplu sözleşme yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kanun hükmünde kararname ile geçici işçiyken kadroya geçen 412 personel için toplu sözleşme yapıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, törende yaptığı konuşmada, kadroya geçen personellerin mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde sözleşmesinin esas alınacağını belirtti.
Sözleşmenin, hayırlı olmasını dilediğini aktaran Can, "Güzel şehrimize hep birlikte gece gündüz demeden hizmet veriyoruz. Herkes işine sahip çıkacak. Çalışmalarınızda başarınızın artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tarsus