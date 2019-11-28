Haberler » Güncel » Tarsus Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık olacak - Haber

Tarsus Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık olacak

Tarsus Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan reklam vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için tahsilat veznelerini cumartesi ve pazar günleri açık tutacak.

28.11.2019 11:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:24Tarsus Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık olacak
Tarsus Belediyesi, emlak, çevre temizlik ile ilan reklam vergilerinin ikinci taksitini yatırmak isteyen mükellefler için tahsilat veznelerini cumartesi ve pazar günleri açık tutacak.

Tarsus Belediyesi, emlak, çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerinin ikinci taksitini ödeme tarihinin 2 Aralık Pazartesi günü sona ereceğini açıkladı. Vatandaşların vergi ödemelerini daha kolay yapabilmeleri ve yoğunluktan etkilenmemeleri için Tarsus Belediyesi vezneleri bu hafta sonu da hizmet verecek. Vergi mükellefi vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için Belediye Tesisleri ile 100. Yıl Atatürk Çarşısı'nda bulunan tahsilat vezneleri 30 Kasım Cumartesi ve 1 Aralık Pazar günleri açık olacak.

Vatandaşlar belirlenen noktalara gelerek vergilerini nakit veya kredi kartıyla ödeyebilecekler. Ayrıca ödemeler tarsus.bel.tr web adresinden de yapılabilecek. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:06 DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 3 zanlı yakalandı
13:06 Beymen Club, 55. mağazasını Ankara'da açtı
13:05 Kadın terörist PKK-DEAŞ işbirliğini itiraf etti
13:02 DTSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi
13:00 İzmit Belediyesi'nde vezneler hafta sonu açık
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:32 İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
16:32 Çocuklarını bekleyen kadının üzerine kamyon düştü
28.11.2019 13:07:48