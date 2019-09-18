Haberler » Güncel » Haber

Tarsus Belediyesi'nden 'Engelsiz Köy' projesi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, daha önce söz verdikleri 'Engelsiz Köy' projesinin çalışmalarına başladıklarını söyledi.

18.09.2019 16:43Tarsus Belediyesi'nden 'Engelsiz Köy' projesi
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, daha önce söz verdikleri 'Engelsiz Köy' projesinin çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi tarafından Tarsus Kültür Park içinde düzenlenen aşure lokması programına katılan Bozdoğan, Tarsus Şelalesi civarlarında 'Engelsiz Köy' projesi ile ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Bu bölgenin, Türkiye'de olabilecek en iyi köylerden biri olacağını kaydeden Bozdoğan, "Hepinizin de eminim mutlu olabileceği bir yer olacak. Belediye olarak kentteki engelli dostlarımız için, engelleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni göstereceğiz" dedi.

Bu tür etkinliklerde engelli vatandaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Bozdoğan, "Tarsus'un iyi bir yere gelmesi amacındayız. Türkiye'nin birçok şehrine baktığımızda geçmişleri 3 veya 4 bin yıllara dayanıyor. Ancak şehrimizin geçmişi 10 bin yıllara dayanıyor. ve Tarsus'ta birçok medeniyetin izlerini taşıyan eser ve yapılarına rastlıyorsunuz. Aslında baktığımızda kentimiz adeta bir açık hava müzesidir. Bizim bu değerlere sahip çıkmamız lazım. Bu değerlere sahip çıkarken de aynı zamanda tarihimizin tanıtımını tüm dünyaya yapmak gerekir" diye konuştu. - MERSİN

Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Türkiye, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Gaziler Günü
19:27 Ahmet Ağaoğlu doğumunun 150. yılında Azerbaycan ve Türkiye'de anılacak
19:26 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Darbe bir millete karşı işlenmiş en büyük suçtur"
19:26 Okullarına adı verilen şehitleri tanıyacaklar
19:26 Sınırları aşan güvercin yarışması
19:25 Samandağ'da zeytinlik alanda yangın
19:25 Mustafa Cengiz: "İnsanla hayvanı ayıran edeptir"