Tarsus Belediyesi'ne personel alımı

Tarsus Belediyesi
ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL-SEN) arasında 189 memuru alımını kapsayan toplu iş sözleşmesi yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 189 memur alımına ilişkin toplu iş sözleşmesini Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan
ile TÜM-BEL-SEN Mersin
Şube Başkanı Canan Solak imzaladı.
Bozdoğan, görev yapacağı 5 yıllık süreçte vatandaşların mutlu ve özgür olması için elinden gelen gayreti göstereceğini ifade etti.
Solak da toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: AA
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