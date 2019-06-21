21.06.2019 20:15
Haberler » Güncel » Haber

Tarsus Belediyesi'nin kuruluşunun 151. yılı

Tarsus Belediyesi

Mersin'in Tarsus Belediyesi'nin kuruluşunun 151. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin 'in Tarsus Belediyesi 'nin kuruluşunun 151. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinler kapsamında Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde konferans düzenlendi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , TSO'da düzenlenen programdaki konuşmasında, kentin politik,ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan tarihte önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.
Kentin tarihteki birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını kaydeden Bozdoğan, "151. yıl bir kent için çok büyük bir önem taşımaktadır. Bizler bir şehri değerlendirirken bazen devletleri, imparatorlukları değerlendiriyoruz. 10 bin yıllık bir kentte de elbette ki büyük bir tarih var. 151. yılındaki bir belediyede, belediye başkanı olduğum için de kendimi çok mutlu hissediyorum." ifadesini kullandı.
Programda TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Koçak ve konuşmacılara plaket takdim edildi.
Kaynak: AA
Bozdoğan , Mersin , Tarsus Belediyesi , Tarsus , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:58 İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI -1
21:57 4 yaşındaki Leyla'nın ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı
21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan iş insanlarıyla buluştu
21:56 Silahla yaralama olayı yoldan geçen otobüsün kamerasınca kaydedildi
21:54 BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Venezuela ziyareti
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu
21:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarıyla buluştu