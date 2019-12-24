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Tarsus Belediyesi, sağanak yağış ve fırtına için tedbir aldı

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıyı dikkate alarak ilçede beklenen sağanak yağmur sonrasında oluşacak sel ile fırtınanın beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

24.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:24 Tarsus Belediyesi, sağanak yağış ve fırtına için tedbir aldı
Mersin'in ilçe Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıyı dikkate alarak ilçede beklenen sağanak yağmur sonrasında oluşacak sel ile fırtınanın beraberinde getirebileceği olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Uzmanlar, vatandaşları meydana gelebilecek sel, su baskını, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda çağrıda bulundu. Tarsus Belediyesi, meteorolojinin uyarılarını da dikkate alarak su baskını ve fırtınaya karşı kriz masası oluşturdu. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile belediye başkan yardımcıları ve ekipler, 48 saat boyunca nöbet tutacak. Olası sel ve fırtınanın zararlarını en düşük seviyede tutmak için tüm tedbirlerini alan Tarsus belediyesi ekipleri, iş makineleri ile birlikte olaylara müdahale için teyakkuzda bekletiliyor. Vatandaşların yağmur sularının oluşturduğu sellerden zarar görmemesi ve oluşabilecek felaketlere karşı acil iletişim numarası 324 326 1918 ile 153 telefonlarının açık olduğu bildirildi. - MERSİN

Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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