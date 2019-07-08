08.07.2019 15:32
Haberler» Güncel» Haber

Tarsus Belediyesi, yıpranan ve zarar verilen büstleri onarıyor

Tarsus Belediyesi, yıpranan ve zarar verilen büstleri onarıyor

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, kentin çeşitli noktalarından bulunan ve zamanla yıpranan Atatürk, Rauf Denktaş ile daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Zübeyde Hanım büstünü onarım ve bakım çalışmalarına başladı.

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, kentin çeşitli noktalarından bulunan ve zamanla yıpranan Atatürk, Rauf Denktaş ile daha önce kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edilen Zübeyde Hanım büstünü onarım ve bakım çalışmalarına başladı.

Tarsus' ta yaklaşık bir ay önce Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın büstüne kendini bilmez kişi veya kişiler tarafından zarar verildi. Şüpheliler, üzerinde Hz. Muhammed'in, 'Cennet anaların ayakları altındadır' hadisinin yazılı bulunduğu yaklaşık 1,5 metrelik kaide üzerinde bulunan büstteki gözlüğü çaldılar. Tarsus Belediyesi'ne bağlı uzman ekipler, Zübeyde Hanım büstü olmak üzere kentin çeşitli noktalarında bulunan ancak zamanla yıpranmış olan Mustafa Kemal Atatürk ile KKTC. eski Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş büstlerini kaidelerinden sökerek, onarım çalışmalarına başladı. Büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler, büstleri onarıp, eski görünümlerine kavuşturacak. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk, Tarsus Belediyesi, Zübeyde Hanım, Tarsus, Güncel

Son Dakika Haberleri
15:58   Meteoroloji'den, Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı
15:57   Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi
15:57   Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
15:57   Almanya'da hastaneler iflasın eşiğinde
15:57   SGK İzmir, 301 Madenci Şehitlerini Unutmadı
15:57   Sinop'taki "Durağan olayları" davasında karar
15:57   Pendik'te polis merkezi önünde şüphelinin elini sıkan amir görevinden alındı