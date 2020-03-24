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Tarsus Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara 30 bin gıda kolisi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Tarsus Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkışlarına sınırlama getirilen 65 üstü vatandaşlara 30 bin gıda kolisi dağıtıyor.

24.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:00
Tarsus Belediyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara 30 bin gıda kolisi
MERSİN (İHA) – Mersin 'in Tarsus Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dışarıya çıkışlarına sınırlama getirilen 65 üstü vatandaşlara 30 bin gıda kolisi dağıtıyor. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Yeter ki vatandaşlarımız evde kalmayı sürdürsünler, biz kendileri için gereken tüm çalışmaları yapacağız" dedi.

Tarsus Belediyesi, korona virüse karşı başlattığı mücadelenin kapsamını genişletti. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, virüs salgınına karşı risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların evde kalmalarını sağlamak için 30 bin gıda kolisi hazırlattı. Gıda kolileri ile birlikte el dezenfektanları da vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Tarsus Belediyesi, Tarsus Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte koordineli bir şekilde tespitleri yapılan, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından yola çıkarak 65 yaş aylığı alan ve tek başlarına yaşam süren vatandaşlara, gıda kolileri, oluşturulan ekipler aracılığı ile ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi hiçbir vatandaşı ayırt etmeden belediye personeli tarafından dağıtımı gerçekleştirilen gıda kolileri ve el dezenfektanlarının, 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

"Halkımızın evde kalması için gereken neyse onu yapıyoruz"

Başkan Bozdoğan yaptığı açıklamada, hazırlanan gıda kolilerinde A'dan Z'ye temel gıda maddelerinin yer aldığını, bunun yanı sıra maske, dezenfektan ve eldiven de dağıtacaklarını belirterek, virüse karşı el birliği ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Bozdoğan, "Bu hastalıktan kurtulmak için en önemli unsur halkımızın evde kalması. Halkımızın evde kalması için gereken neyse onu yapıyoruz. Bir yandan maske, bir yandan dezenfektan üretiyoruz. Diğer yandan Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz 7/24 ilaçlama ve defenfekte çalışması yapıyor. Yemekhanemizde pişirilen yemekleri 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın evlerine kadar yolluyoruz. Yaptığımız yayınlar ile halkımızı bu konuda bilinçlendiriyoruz. Özellikle mortalite oranı, ölüm oranı çok yüksek olan 65 yaş ve üzerinde olan insanlarımıza evde kalmaları için belediye olarak erzaklarını temin ettik ve düzenli olarak kendilerine ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu erzaklar ile birlikte dezenfektanı, eldiveni ve maskeyi de birlikte veriyoruz. Tabir yerinde ise belediye olarak korona virüsüne karşı mücadelede seferberlik ilan ettik. Yeter ki, vatandaşlarımız evde kalmayı sürdürsünler, biz kendileri için gereken tüm çalışmaları yapacağız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel

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