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Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemlerini sürdürürken, ekiplerin hastanelerde ve mahallelerde yoğun olarak devam eden ilaçlama çalışmalarına, sağlık çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla teşekkür etti.

30.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:43
Tarsus Belediyesine, sağlık çalışanları ve vatandaştan alkışlı teşekkür
MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı tüm önlemlerini sürdürürken, ekiplerin hastanelerde ve mahallelerde yoğun olarak devam eden ilaçlama çalışmalarına, sağlık çalışanları ve vatandaşlar alkışlarla teşekkür etti.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin koronavirüse karşı yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Virüsün tüm dünyaya tehdit eder duruma geldiği ilk günden itibaren sıkı bir çalışma içine giren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan , virüse karşı ilk hamle olarak belediye bünyesinde bulunan Girişimci Kadın Kooperatifi ile işbirliğine giderek, meslek edindirme merkezinde gönüllü terzilerle maske üretimine başlanmasını sağlamıştı. Bozdoğan, ayrıca belediye laboratuvarında Dünya Sağlık Örgütünün stantlarında dezenfektan üretilmesini sağlamıştı.

Bu üretimler devam ederken, maske ve dezenfektanlar halka ücretsiz olarak, oluşturulan ekipler aracılığı dağıtılıyor. Çevre il ve ilçelerden gelen dezenfektan ve maske taleplerinin de karşılanmasına imkanlar doğrultusunda devam ediliyor.

Bu çalışmalarla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri mevcut ekipmanların yanı sıra, dışarıdan temin edilen traktöre bağlanan holderler vasıtasıyla başta hastaneler olmak üzere ilçenin merkezinde ve büyükşehir yasası ile birlikte mahalleye dönüşen köylerde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Ekipler, özellikle hastaneleri ilaçlamaları sırasında sağlık çalışanlarının alkışlı teşekkürleri ile karşılaşıp moral buluyorlar. Ekipler yine mahallelerde yaptıkları ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları esnasında vatandaşların alkışları arasında görevlerini yürütüyorlar.

Başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya dek çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılamak üzere 153 nolu telefon hattımızı 24 saat açık bulunduruyoruz. Vatandaşlarımızın isteklerini bu numaradan görevlilerimize bildirmelerini rica ediyoruz ve lütfen evde kalmaya devam etsinler, zaruri olmadıkça sokağa çıkmadan kişisel hijyen konusunda uymaları gereken kurallara harfiyen uysunlar. Bu sayede el birliği ile koronavirüse karşı mücadelede başarılı oluruz" dedi. - MERSİN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Tarsus Belediyesi, Bozdoğan, Tarsus, Güncel
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