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Tarsus Belediyesinin 78 taşınmazı ihaleye çıkıyor

Tarsus Belediyesi, 78 adet taşınmazı kiraya vermek üzere ihale yapacak.

03.12.2019 12:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:02Tarsus Belediyesinin 78 taşınmazı ihaleye çıkıyor
Belediyesi, 78 adet taşınmazı kiraya vermek üzere ihale yapacak.

Tarsus Belediyesi, taşınmazlar ile ilgili olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihale sürecini başlattı. Belediyeye ait 78 adet taşınmaz, 3 yıllığına kiraya verilecek. Encümen üyeleri huzurunda gerçekleştirilecek olan ihale, Tarsus Belediyesinin sosyal medya hesaplarında canlı olarak yayınlanacak.

İhale, 11 Aralık Çarşamba günü Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. İhaleye girmek isteyen kooperatif, birlik, dernek, vakıf ve vatandaşlar, ihale şartlarına tarsusbelediyesi.com web adresinden ulaşabilecek. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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