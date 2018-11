Tarsus Belediyesinin Faaliyetleri

16 Kasım 2018 Cuma 13:44



Tarsus Belediyesi tarafından ilçede yapılan projeler, ilçe sakinlerine tanıtıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Yanışlı Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşlarla buluştu.Burada konuşan Can, ilçede 47 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Tarsus'ta yaşamını sürdüren yaklaşık 336 bin vatandaşa hizmet verdiklerini aktaran Can, "Hiçbir insanımızın burnu kanamaması için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Hizmetle ilgili bir sıkıntımız yok, biz hizmeti yaparız. Yaptığımız yapacağımızın teminatıdır. Bu bütün hemşehrilerimiz tarafından böyle bilinsin. Rabbim birlikteliğimizi daim etsin, ülkemizde ve şehrimizde kardeşliğimizi bozdurmasın, bayrağımızı indirmesin vatanımızı böldürmesin." ifadesini kullandı.Programın ardından mahalledeki çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.