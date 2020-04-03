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Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı: Adliye ve cezaevlerinde koronavirüs vakası yok

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurumlarına bağlı adliye ve cezaevlerinde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

03.04.2020 22:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:46
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı: Adliye ve cezaevlerinde koronavirüs vakası yok

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurumlarına bağlı adliye ve cezaevlerinde herhangi bir koronavirüs vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

Başsavcı Tiryaki, Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan hiçbir personel ve ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü-tutuklularda pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanılmadığını açıkladı. Bilim Kurulu'nun koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri uyguladıklarını belirten Tiryaki, kendilerine bağlı adliye ve ceza infaz kurumlarında ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, yeterli miktarda koruyucu maske ve eldiven dağıtıldığını, ayrıca birimlere ateş ölçer gönderildiğini söyledi. Ateş ölçer cihazlar ile rutin olarak gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığını, durumu şüpheli görünenlerin kuruma girişlerine izin verilmediği ve sağlık kuruluşlarına yönlendirildiğini aktaran Tiryaki, açık ve kapalı tüm ceza infaz kurumlarında görüşlerin ertelendiğini, kuruma alınan hükümlü/tutukluların koronavirüs teşhisi kapsamında sağlık taramasından geçirildikten sonra kuruma kabullerinin yapıldığını ve ilk kez kurumlara gelen tutuklu ve hükümlülerin ise 14 gün sürelerle izolasyona tabi tutularak ve üçüncü kişiler ile temas etmeyecek şekilde ayrı bir bölümde tutulduğu, bu süre zarfında sağlık durumunun gözlemlendiğini, 14 günün sonunda sağlık durumunda şüpheli bir tespitte bulunulmaması durumunda kalacağı koğuşa alımının sağlandığını anlattı.

TEDBİRLER SIRALANDI

Tutuklu ve hükümlülerin kuruma kabullerinden önce son dönemde yurt dışına gidip gitmedikleri yönünde kolluk marifetiyle araştırma yapıldığını da dile getiren Tiryaki, tedbirleri şu şekilde sıraladı:

"Ceza infaz kurumlarında hizmet veren ve hükümlü/tutuklular ile irtibatı bulunan tüm personelin, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonunun sağlandığı ve bu doğrultuda personelin 14 günlük süreler ile 4 vardiya dönüşümlü olarak evlerine gönderilmeyerek ve üçüncü kişiler ile irtibat kuramayacakları şekilde izole edilip, uygun koşullardaki kamuya ait yurtlarda barındırılması. Ceza infaz kurumlarında tüm hizmetlerin iş akışının aksatılmadan yeteri kadar personel tarafından esnek çalışma sistemi şeklinde devam edilmesi. Adliyemize ait tüm araçların düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor. Nitekim Bilim Kurulu'nun virüs salgını ile mücadele kapsamında belirlediği tedbirlerin titizlikle uygulanması neticesi bugüne kadar Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda görev yapan hiçbir personelimiz ile hükümlü/tutuklularda pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. Elbette ki karşı karşıya bulunduğumuz virüs salgını millet olarak titizlikle ve kararlılıkla alacağımız tedbirlerden daha güçlü olmayacaktır. Bunun bilincinde olarak tüm personelimiz ve ceza infaz kurumlarında bize emanet edilen hükümlü ve tutuklulardan öncelikle Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği tedbirlere bir fiil uymalarıdır. Bu tedbirler kararlılıkla uygulandığında inanıyoruz. Bu virüs salgınını millet olarak birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Buradan saygıdeğer Tarsuslu hemşehrilerimize ve ceza evlerinde bize emanet edilen tutuklu ve hükümlülerimizin saygıdeğer ailelerine kalplerinin müsterih olmasını, emanetlerinin devletimizin şefkatli ellerinde olduğunu ve onlar için devlet olarak alınması gereken tüm tedbirlerin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı kurumlarımız nezdinde titizlikle uygulandığını ve kararlılıkla devam edeceğini ifade ediyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Tarsus, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı: Adliye ve cezaevlerinde koronavirüs vakası yok - Haberler

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