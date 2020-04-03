Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den korona virüs açıklaması

Mersin'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurumlarına bağlı adliye ve cezaevlerinde herhangi bir korona virüs vakasına rastlanılmadığını söyledi.

03.04.2020 19:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:04
Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den korona virüs açıklaması
Mersin 'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, kurumlarına bağlı adliye ve cezaevlerinde herhangi bir korona virüs vakasına rastlanılmadığını söyledi.

Başsavcı Tiryaki, Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görev yapan hiçbir personelin ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü/tutuklularda pozitif çıkan bir korona virüs vakasına rastlanılmadığını, Bilim Kurulu korona virüs ile mücadele kapsamında alınması gereken tedbirleri uyguladıklarını belirtti. Tiryaki, "Tüm dünya genelindeki ülkelerin hemen hemen tamamında görülen korona virüsü maalesef ülkemiz genelinde de görülmeye başlanmıştır. Virüs salgınının ülke genelinde görülmeye başlamasıyla beraber Türkiye Cumhuriyet Sağlık Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Bilim Kurulu, korona virüsü ile mücadelenin kapsamını ve alınması gereken tedbirleri belirlemiş ve bu doğrultuda tüm kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı Tarsus Adalet Sarayı, Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumları, mülakatımız Pozantı Adliyesi ve Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da eş zamanlı olarak korona virüsün yayılmasını engellemeye yönelik bir çok tedbir anılmıştır. Bu tedbirler arasında; Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarında (Tarsus 1-2-3 Nolu T Tipi Kapalı, Kadın Kapalı, Çocuk ve Gençlik Kapalı, Açık Ceza İnfaz Kurumu ) ve Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda; dezenfektan özelliği olan kimyasallar ile tüm ortak kullanım alanlarının temizliğinin yapılması, Ceza İnfaz Kurumlarımızda ring ve servis araçları başta olmak üzere bütün araçların her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlenerek dezenfekte edilmesi, Ceza infaz kurumlarımızda yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan, temizlik malzemesi, eldiven ve maskenin temininin sağlanması, virüsten korunma yollarını anlatan ve hijyen noktasında farkındalığın arttırılması amacıyla ceza infaz kurumlarında afişlerin asıldığı, broşür ve el ilanları dağıtılarak gerekli duyuruların yapılması, Ceza İnfaz Kurumlarımızda görevli personel dahil olmak üzere, kuruma giren herkesin ateş ölçer cihazlar ile rutin olarak gerekli sağlık kontrollerinin yapıldığı, durumu şüpheli görünenlerin kuruma girişlerine izin verilmediği ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, Açık ve Kapalı tüm ceza infaz kurumlarımızda görüşlerin ertelenmesi, kuruma alınan hükümlü/tutukluların korona virüs teşhisi kapsamında sağlık taramasından geçirildikten sonra kuruma kabullerinin yapıldığı ve ilk kez kurumlarımıza gelen tutuklu ve hükümlülerin 14 gün sürelerle izolasyona tabi tutularak ve üçüncü kişiler ile temas etmeyecek şekilde ayrı bir bölümde tutulduğu ve bu süre zarfında sağlık durumunun gözlemlendiği, 14 günün sonunda sağlık durumunda şüpheli bir tespitte bulunulmaması durumunda kalacağı koğuşa alımının sağlanması, tutuklu ve hükümlülerin kuruma kabullerinden önce son dönemde yurt dışına gidip gitmedikleri yönünde kolluk marifetiyle araştırma yapılması, Ceza infaz kurumlarında hizmet veren ve hükümlü/tutuklular ile irtibatı bulunan tüm personelin, söz konusu hastalığın bulaşmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonunun sağlandığı ve bu doğrultuda personelin 14 günlük süreler ile 4 vardiya dönüşümlü olarak evlerine gönderilmeyerek ve üçüncü kişiler ile irtibat kuramayacakları şekilde izole edilip uygun koşullardaki kamuya ait yurtlarda barındırılması, Ceza infaz kurumlarında tüm hizmetlerin iş akışının aksatılmadan yeteri kadar personel tarafından esnek çalışma sistemi şeklinde devam edilmesi, Tarsus Adliyesi ve mülhahat adliyemiz olan Pozantı Adliyesinde; yeteri kadar ateş ölçer, dezenfektan, temizlik malzemesi, eldiven ve maskenin temininin sağlanması, adliyemize ait tüm araçların düzenli aralıklarla temizlenerek dezenfekte ediliyor" dedi.

"Pozitif çıkan bir korona virüs vakasına rastlanmamıştır"

"Nitekim Bilim Kurulu'nun virüs salgını ile mücadele kapsamında belirlediği tedbirlerin titizlikle uygulanması neticesi bugüne kadar Tarsus Adalet Sarayı ile Pozantı Adliyesi ve Tarsus Kampüs Ceza İnfaz Kurumlarının tamamı ile Pozantı M T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda görev yapan hiçbir personelimiz ile ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü/tutuklularda pozitif çıkan bir koronavirüs vakasına rastlanmamıştır" diyen Başsavcı, "Elbette ki karşı karşıya bulunduğumuz virüs salgını millet olarak titizlikle ve kararlılıkla alacağımız tedbirlerden daha güçlü olmayacaktır. Bunun bilincinde olarak tüm personelimiz ve ceza infaz kurumlarında bize emanet edilen hükümlü ve tutuklulardan öncelikle Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği tedbirlere bir fiil uymalarıdır. Bu tedbirler kararlılıkla uygulandığında inanıyoruz bu virüs salgınını millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Buradan saygıdeğer Tarsuslu hemşerilerimize ve ceza evlerinde bize emanet edilen tutuklu ve hükümlülerimizin saygıdeğer ailelerine kalplerinin müsterih olmasını, emanetlerinin devletimizin şefkatli ellerinde olduğunu ve onlar için devlet olarak alınması gereken tüm tedbirlerin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı kurumlarımız nezdinde titizlikle uygulandığını ve kararlılıkla devam edeceğini ifade ediyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Tarsus, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Tiryaki'den korona virüs açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapıyor
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:22: Koca: "(Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar" - Haber 20:22: flash - Haber 20:22: flash - Haber 20:21: flash - Haber 20:21: flash - Haber 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber