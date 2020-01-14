Haberler » Güncel » Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2) - Haber

Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2)

KAYMAKAM: KLİMA TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA OLDUMersin'in Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede 5 kişinin yaralandığı devlet hastanesindeki patlamanın, klima tamiri yapılırken, meydana geldiğini söyledi.

14.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:39Tarsus Devlet Hastanesi'nde patlama: 5 yaralı (2)

KAYMAKAM: KLİMA TAMİRİ SIRASINDA PATLAMA OLDU

Mersin'in Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede 5 kişinin yaralandığı devlet hastanesindeki patlamanın, klima tamiri yapılırken, meydana geldiğini söyledi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne gelip, incelemelerde bulunan Kaymakam Otcu, "Patlamanın kazan dairesiyle alakası yok. Orayı atölye olarak kullanan hastanemizin 5 teknisyeni, klima tamiri yaparken, patlama meydana geliyor. 5 personelimiz yaralandı. 1'inin sağlık durumu ağır, 2'si de ayakta tedavi görüyor. Hastanenin genel durumu, işleyişinde sıkıntı yok. Tarsus'a ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Öte yandan patlamada yaralanan teknisyenler Hüseyin Aydın, Mehmet Sümer, Hakkı Gökbük, Bülent Çamlı ve Ömer Yıldırım'ın hastanede tedavisine başlandı.

Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sadık Emre Direk, ağır yaralı Hakkı Gökbük'ün ameliyata alındığını söyledi.



Tarsus Devlet Hastanesi, Kadir Sertel Otcu, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:00  Su kanalına giren yavru köpek kurtarıldı
15:00  Eritre'de gözaltına alınan yaklaşık 20 Müslüman'dan haber alınamıyor
15:00  Kütahya Porselen, Gastonomi Günleri'nde 50. yılını kutladı
14:59  DHA YURT BÜLTENİ - 9
14:58  DHA DIŞ: Lavrov: Libya süreci bitmedi
14.01.2020 15:01:31