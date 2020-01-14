Haberler » Güncel » Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı - Haber

Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

14.01.2020 12:15 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:16
'in ilçesinde, devlet hastanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Devlet Hastanesinin ısıtma soğutma ünitesinin bakım ve onarımının yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Patlamada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Olay yerine ulaşan polis ekipleri patlamanın meydana geldiği alanı güvenlik kordonunu aldı.
Yaralanan Hakkı Gökbük, Ömer Yıldırım, Bülent Çamlı ve Mehmet Sümer hastanede tedavi altına alındı.
(İHA)
Tarsus Devlet Hastanesinde patlama: 5 yaralı

Mersin, Tarsus, Polis, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22  Yoğun sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü - Haber
13:22  Maltepe cezaevinde günde 30 bin ekmek üretiliyor - Haber
13:22  Maltepe cezaevinde günde 30 bin ekmek üretiliyor - Haber
13:22  Ankara hulusi akar soruları yanıtladı - Haber
13:22  Cesedi minibüste bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen eski eşe tahliye kararı - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:24:28