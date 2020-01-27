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Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan künye sahibine teslim edildi

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda kaybolan künye, belediye personeli tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.

27.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:08Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan künye sahibine teslim edildi
Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Mersin Büyükşehir Belediyesi Doğa Parkı'nda kaybolan künye, belediye personeli tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi.

Erzurum'da öğretmenlik yapan Mustafa Altun ve ailesi yarıyıl tatili dolayısıyla 'da bulunan yakınlarının yanına geldiler. Mustafa Altun, ailesiyle birlikte, uzun zamandır merak ettikleri ve içerisinde çeşitli hayvanların bulunduğu Tarsus Doğa Parkı'nı gezmeye geldi.

Özellikle yarıyıl tatili boyunca ziyaretçi akını yaşanan Tarsus Doğa Parkı'nı gezerken Altun ailesinin küçük kızları Elif'in bileğindeki künye düştü. Park içerisinde gezerken baba Mustafa Altun, kızının künyesinin kaybolduğunu fark etti ve durumu Doğa Parkı yetkililerine iletti. Yapılan ilk aramada künye bulunamadı.

İletişim bilgilerini bırakan Altun ailesi, Adana'daki yakınlarının yanına döndü. Pazar günü kafeslerin çevresinde bakım çalışması yapan Büyükşehir personellerinden Mehmet Uzun, papağanların bulunduğu bölümde künyeyi buldu. Altun ailesiyle irtibata geçilerek, künye teslim edildi.

Baba Mustafa Altun, maddi açıdan olmasa dahi manevi açıdan oldukça önemli olan künyenin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Büyükşehir yetkililerine ve personele teşekkürlerini iletti. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Altun, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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