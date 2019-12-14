Haberler » Güncel » Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü - Haber

Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 4 işyeri küle döndü.

14.12.2019 07:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 07:39Tarsus Hali'nde yangın: 4 işyeri küle döndü

MERSİN'in ilçesindeki sebze ve meyve halinde çıkan yangında, 4 işyeri küle döndü.

Sabaha karşı 500 işyerinin bulunduğu sebze ve meyve halinden alevlerin yükseldiğini gören gece bekçileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken işyeri sahipleri ise ekmek teknelerindeki ürünleri kurtarmaya çalıştı. ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangında 4 işyeri alevlere teslim oldu. İşyerlerini küle çeviren yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Polis ekipleri de, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



İtfaiye, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:02 GÜNDEM / 14 Aralık 2019 - Haber
09:01 DHA İSTANBUL BÜLTEN -1 - Haber
09:00 Isı sayaçlarının muayenesi için servise başvuru süresi belirlendi - Haber
09:00 Mustafa Cengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
08:57 AGÜ Müzik Topluluğu'ndan Konser - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
23:04 Mersin'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan "hanımağa" lakaplı şahıs tutuklandı - Haber
22:55 Yazar Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Haber
22:54 Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan AB'ye "Libya mutabakatı" tepkisi: AB hüküm veremez - Haber
14.12.2019 09:04:17