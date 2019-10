Tarsus idman Yurdu'nda moraller bozuk

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, pazar günü deplasmanda Başkent Akademi'ye 1-0 mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. 2. Başkan ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Çorumspor galibiyetiyle bu yenilgiyi telafi edeceklerini ifade etti.Başkent Akademi deplasmanına galibiyet hedefi ile çıktıklarını ve beklenmedik bir yenilgi ile karşılaştıklarını belirten Yönetim Kurulu 2. Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, "Başkent Akademi mağlubiyetiyle hem yönetim ve teknik heyet olarak üzüldük hem de taraftarlarımızı da üzdük. Takım olarak bu mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Çorumspor maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi edeceğiz" dedi.Başkent deplasmanına Yılmaz Can, Sefa Durmuş ve İbrahim Hırçın'dan yoksun olarak çıktıklarını belirten 2. Başkan Can, aynı zamanda maç içerisinde ise Alperen Pak ile Yasin Elmas'ın sakatlanarak oyundan çıkmalarıyla rakipleri karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını kaydetti.Beklenmedik, istemedikleri bir sonuçla Ankara'dan ayrılmak zorunda kaldıklarını, yakaladıkları galibiyet serisini sürdürememenin moralsizliğini ve üzüntüsünü yaşadıklarını vurgulayan Can şunları söyledi:"Başkent Akademi maçına kadar iyi bir çıkış yakalamıştık. Üst üste üç galibiyet alarak klasmanda 4. sıraya kadar yükselmiştik. Bu moral ve motivasyonla Ankara deplasmanına çıktık. Mağlubiyeti eksik oyuncuları belirterek arkasına sığınmıyoruz, lakin takımımızın önemli itici gücü olan Yılmaz Can, Sefa Durmuş ve İbrahim Hırçın gibi iskelet kadromuzu oluşturan yani kısacası ilk 11'imizin değişmez isimleri olan bu üç oyuncumuzun yokluğunu hissettik. Maç içerisinde de Yasin ve Alperen'in sakatlanarak zaruri oyuncu değişikliği ile maalesef ki istediğimiz oyunu sahaya yansıtmakta zorlandık. Talihsiz bir golle sahadan istemediğimiz sonuçla ayrılmak zorunda kaldık. Yakaladığımız net gol pozisyonlarını değerlendiremedik. Bir topumuz direkten döndü. Her şeye rağmen, Ankara deplasmanından puanla dönebilirdik. Bu maçı unutturarak hafta sonu yine deplasmanda oynayacakları zirve mücadelesindeki rakibimiz Çorumspor'u evinde yenerek Başkent Akademi mağlubiyetini telafi temek istiyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz. Tarsus İdman Yurdu olarak ilk hedefimiz Play-Off grubudur." - MERSİN