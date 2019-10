Tarsus İdman Yurdu'nda puan sevinci

TFF 2. Ligi Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu 2. Başkanı ve Basın Sözcü Hakan Canan Can, "Zirve mücadelesi veren rakiplerimizden olan Yeni Çorumspor karşısında istediğimiz puanı alarak haftayı kapattık" dedi.



Can, yaptığı açıklamada, Başkent Akademi deplasmanından puansız dönmelerinin ardından çıktıkları Yeni Çorumspor karşılaşmasından arzuladıkları, hedefledikleri puanı almalarında emeği geçen teknik ekip ve oyuncularını kutladı, taraftarlara teşekkür etti.



Yeni Çorumspor beraberliği ile klasmanda 16 puanla 6. sırada haftaya girdiklerini vurgulayan Can, 26 Ekim Cumartesi günü saha ve seyircileri önünde konuk edecekleri Afjet Afyonspor maçını kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyleyen Can, şunları kaydetti:



"Son iki haftayı fikstür gereği üst üste deplasmanda geçirdik. İlk deplasman maçımızda Başkent Akademi'ye mağlup olduk. Akabinde ise hafta sonu Yeni Çorumspor karşısında ise 0-0 golsüz berabere kaldık. Bu maç öncesi amaçladığımız, hedeflediğimiz puanı aldık. Yeni Çorumspor taraftarı bizim maça yoğun ilgi gösterdi ve tribünleri hınca hınç doldurdular. Bu maça Tarsus İdman Yurdu taraftarları da takımlarını yalnız bırakmayarak tribündeki sesimiz oldu. 90 dakika boyunca hiç susmayarak takımlarını desteklediler, itici gücümüz oldular. Sahada oyuncularımız, tribünde taraftarlarımızla zirveyi ilgilendiren bu zor maçta istediğimizi rakibimizden kopardık. Haftayı puanla kapatmasını bildik. Şimdi önümüzde Cumartesi günü oynayacağımız Afjet Afyonspor maçımız var. Bu maçımıza iyi hazırlanıp, saha ve taraftarımızın desteğiyle kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Yeni Çorumspor müsabakasından aldığımız puanda emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı yürekten kutluyor, desteklerinden dolayı ise taraftarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum." - MERSİN

Kaynak: İHA