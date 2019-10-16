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Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor maçına odaklandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Hakan Can, gelecek hafta deplasmanda yapacakları Çorumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.

16.10.2019 14:46Tarsus İdmanyurdu, Çorumspor maçına odaklandı
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun basın sözcüsü Hakan Can, gelecek hafta deplasmanda yapacakları Çorumspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini bildirdi.
Can, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Başkent Akademi karşılaşmasında alınan yenilgiyi Çorumspor maçında telafi edeceklerini belirtti.
Camia olarak yenilgiye üzüldüklerini aktaran Can, "Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Çorumspor maçını kazanarak bu mağlubiyeti telafi edeceğiz. Teknik ekip ve oyuncularımıza güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Hakan Can, Çorumspor, Güncel

Kaynak: AA

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