Tarsus İdmanyurdu'nda görev dağılımı yapıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nda yeni yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mustafa Tamer Şendağ başkanlığındaki Tarsus İdmanyurdu yönetiminde görev bölümü tamamlandı.

Buna göre kulübün asbaşkanı Musa Atay, mali işler sorumlusu Ali Seçer, teknik ve basın sorumlusu Duran Çalışır, sosyal işler sorumlusu Ramazan Bozdağ, idari işler sorumlusu Ferit Çetiner, genel sekreteri ise Ahmet Koçak oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Basın sözcüsü Hakan Canan Can, yaptığı açıklamada, takımın Kızılcahamam kampının devam ettiğini söyledi.

Teknik heyet ve oyuncuların çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Can, kamp kadrosuna Tarsuslu genç yeteneklerin de dahil edildiğini kaydetti.

Transfer çalışmaları için gerekli görüşmelerin sürdürüldüğünü aktaran Can, "İlk maçımızı sahamızda Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağız. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın maddi ve manevi desteği var. Birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı başarıya ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Zor bir gruptayız. Bunun bilinciyle güçlü bir kadro oluşturmaktayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA