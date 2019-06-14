14.06.2019 17:08
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Tarsus İdmanyurdu yeni yönetimini bekleyecek

Tarsus İdmanyurdu yeni yönetimini bekleyecek

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, yönetimi devredeceklerini açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'nun Kulüp Başkanı Eyüphan Eyüboğlu, yönetimi devredeceklerini açıkladı.
Tarsus ekibinin Olağanüstü Genel Kurulu, Tarsus Belediyesi'nin nikah salonunda yapıldı.
Kulübün yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının okunup, ibra edilmesinin ardından "Yönetim kurulu seçimi" maddesi, daha sonra yapılması için oy çokluğuyla kaldırıldı.
Eyüboğlu, 2. Lig'de aldıkları kulübü aynı ligde devredeceklerini belirterek, yeni dönemde görevi bırakacaklarını kaydetti.
Yeni yönetime başarılar dileyen Eyüboğlu, yönetim kurulu seçiminin tarih belirlenmesinin ardından yapılacağını sözlerini ekledi.
Kaynak: AA
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