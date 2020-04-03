Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tarsus jandarması Koronavirüs denetimlerini sürdürüyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde denetimlerini arttırdı.

03.04.2020 09:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:05
Tarsus jandarması Koronavirüs denetimlerini sürdürüyor
Mersin 'in Tarsus ilçesinde Jandarma ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler üzerinde denetimlerini arttırdı.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe girişi çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Sorumluluk bölgelerindeki yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayan jandarma ekipleri, yaptıkları yol kontrolünde araç içerisinde bulunanların ateşini ölçtü.

Ekipler ayrıca vatandaşlara zorunlu olmadıkça evde kalmaları uyarısında bulunurken, koronavirüs tedbirler konusunda yapılan uyarılara uyulmasını istedi. - MERSİN
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:10: TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta Açıklaması - Haber 11:10: Koronavirüs, psikoterapiyi online ortama taşıdı - Haber 11:10: Kimyacı öğretim üyeleri "dezenfektan seferberliği" başlattı - Haber 11:10: Ehliyetsiz sürücü polisi görünce yan koltuğa geçse de kurtulamadı - Haber 11:10: Konya'daki taş evler görenleri tarihte yolculuğa çıkarıyor - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber