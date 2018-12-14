Tarsus Kaymakamlığı 2 Çocuğu Sünnet Ettirdi

Mersin
'in Tarsus
ilçesinde, maddi durumu yetersiz olan bir vatandaşın başvuru yapması üzerine 2 torunu Kaymakamlıkça sünnet ettirildi.
Tarsus Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Şemsettin Mahallesi'nde yaşayan S.B, Kaymakamlığa yaptığı başvuruda, maddi durumlarının yeterli olmaması nedeniyle torunlarının sünnet ettirilmesini istedi.
Kaymakamlık ve Tarsus İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin isteği üzerine harekete geçerek aileyi ziyaret etti.
Ziyaretin ardından çocuklardan A.H.B. ve M.M.B'ye sünnet kıyafetleri hediye edilip, ilçedeki bir doktor tarafından sünnet edildi.
Sünneti yapılan 2 kardeş, ekipler tarafından evlerine getirildi.
Evdeki odaları da süslenen çocuklara Kaymakamlık yetkililerince çeşitli hediyeler verildi.
Kaymakamlık,Şemsi Tebrizi,Mersin,Tarsus
14 Aralık 2018 Cuma 11:46