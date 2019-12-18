Haberler » Güncel » Tarsus, kurtuluş coşkusuna hazır - Haber

Tarsus, kurtuluş coşkusuna hazır

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesi, Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümünü birçok etkinlikle kutlayacak.

18.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:29Tarsus, kurtuluş coşkusuna hazır
MERSİN (İHA) – Belediyesi, Tarsus'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yıl Dönümünü birçok etkinlikle kutlayacak. Etkinlikler, 22 Pazar günü Briç Turnuvası ile başlayacak, 29 Aralık Pazar Günü Manuş Baba konseri ile sona erecek.

Tarsus Belediyesi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü 5 gün sürecek birbirinden renkli etkinliklerle kutlayacak. Etkinlikler Briç Turnuvası ile başlayacak. 27 Aralık sabahı binlerce Tarsuslunun katılması beklenen kortej yürüyüşünde, etkinlik gün boyu devam edecek. Kutlamalarda, Kuvayı Milliye köşesi açılışı, şehitler anısına mevlit okunması, resim sergisi, konferanslar, konserler, bisiklet turu, satranç turnuvası, Akdeniz Offroad Kupası 5. ayak final yarışı ve modern dans ve bale gösterisi yer alacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, Tarsus Belediyesi tarafından Bilim, Eğitim, Sanat, Kültür Akademisi ile Seher Togo Kreş ve Gündüz Bakım Evinin açılışı gerçekleştirilerek hizmete açılacak.

Kutlama, 22 Aralık Pazar Günü Manuş Baba konseri ile son bulacak. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, Aralık, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:01 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Haber
20:00 Bakan Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması: Devir sürecini çok yakından takip ediyoruz - Haber
20:00 Liseli Damla, 2 gündür kayıp (2) - Haber
20:00 Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haber
20:00 Şanlıurfa güvenlik işleri genel müdürü karaloğlu, telabyad'da incelemelerde bulundu - Haber
19:56 Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
18.12.2019 20:03:14