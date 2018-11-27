Tarsus Merkezli Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

27 Kasım 2018 Salı 12:57



27 Kasım 2018 Salı 12:57

Mersin'in Tarsus ilçesi merkezli 3 ilde düzenlediği PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 2014 Ekim ayında Tozkoparan - Zahit Mahallesi'nde meydana gelen ve PKK/KCK terör örgütü faaliyetine dönüştürülen eylemlere katıldıkları, sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Harekete geçen Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus merkezli İstanbul ve Kocaeli'de gece eş zamanlı operasyon yaptı.Tarsus'ta 10, İstanbul'da 2 ve Kocaeli'de 1 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. - MERSİN