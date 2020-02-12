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Tarsus polisinden kök hücre bağışı

Mersin'in Tarsus ilçesinde emniyet müdürlüğü personeli kök hücre bağışında bulundu.

12.02.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:03Tarsus polisinden kök hücre bağışı
'in ilçesinde emniyet müdürlüğü personeli kök hücre bağışında bulundu.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, farkındalık oluşturmak ve kanserle mücadeleye destek vermek amacıyla kök hücre bağışında bulundu.

Hayata tutunmaya çalışan bir çok hastanın sağlığına kavuşabilmek için dokularıyla uyumlu bir bağışçıdan kök hücre nakli beklemesini göz önüne alan Toplum Destekli Polisler, kök hücre bağışının organ bağışında bulunmak kadar önemli olmasından yola çıkarak Kızılay Tarsus Şubesinin Yarenlik Alanında bulunan çadırında bağışta bulunarak birilerinin hayatına umut olmayı istedi.

Toplum Destekli Polisler, bu konuda duyarlı olunmasını isteyerek, herkesi kan vermeye davet etti. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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