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Tarsus'ta 125 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahsın evinde 'boğma' olarak adlandırılan 125 litre sahte içki ele geçirildi.

10.10.2019 12:01Tarsus'ta 125 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahsın evinde 'boğma' olarak adlandırılan 125 litre sahte içki ele geçirildi.

Mersin Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şahsın evinde arama yaptı. Evde ve eklentilerinde yapılan aramada, plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 125 litre 'boğma rakı' olarak tabir edilen bandrolsüz alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MERSİN

Yeşiltepe, Jandarma, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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