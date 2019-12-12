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Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

12.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:36Tarsus'ta 173 kilo kaçak et ele geçirildi

MERSİN'in ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 173 kilo kaçak et ele geçirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Denetim Ekibi tarafından yapılan kontrollerde Karabucak mevkisinde bulunan canlı hayvan satış yerinde, kanun dışı ve usulsüz olarak büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı belirlendi. Zabıta ekipleri, konuyu Tarsus Belediyesi, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve emniyet birimlerine bildirdi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'uncu maddesi uyarınca etlere İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri el koydu. Etler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Mezbahanesi'ne yediemin olarak teslim edildi. Kaçak büyükbaş hayvan kesimi yapanlarla ilgili yasal işlem başlatıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Tarsus, Güncel

Kaynak: DHA

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