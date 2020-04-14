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Tarsus'ta 2 ayrı olayda 2 kişi silahla yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı olayda 2 kişi silahla yaralandı.

14.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:57
Tarsus'ta 2 ayrı olayda 2 kişi silahla yaralandı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı olayda 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilk olay Mithatpaşa Mahallesi 2851 Sokak'ta meydana geldi. H.S. (20), tartıştığı arkadaşı M.K.K.'yi (18) tabancayla sol ayağından yaraladı. M.K.K. olaydan sonra kayıplara karışırken, H.S.'nın tedavisi devam ediyor.

Diğer olay ise, Fevziçakmak Mahallesi Vefa Köprüsü yakınında meydana geldi. İddiaya göre, K.K. (35) mahalleden tanıdığı F.U. (24) isimli şahıs ile uyuşturucu isteme meselesi yüzünden tartıştılar. Tartışmanın ardından araçla kaçmaya çalışan F.U. tüfekle K.K.'yi sol bacağından yaraladı.

K.K.'nın tedavisi devam ederken, şüpheli F.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Tarsus, 3. Sayfa
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