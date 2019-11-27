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Tarsus'ta 2 ev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı bir köy evinde çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken 1 ev de büyük maddi hasar oluştu.

27.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:52Tarsus'ta 2 ev yandı
'in ilçesinde iki katlı bir köy evinde çıkan yangında 1 ev tamamen yanarken 1 ev de büyük maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesine bağlı köyünde saat 04.00 sıralarında A.K.'ye ait iki katlı köy evinin alt bölümünde bulunan ve tarım aletlerinin depolandığı alanda, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yağışlı ve rüzgarlı havada alevler, hemen bitişikte bulunan D.B.'ya ait eski yapı eve sıçradı. Alevler ahşap evin tamamını sardı. Olay yerine hızlı şekilde intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği ekipleri, yangına 4 araçla müdahale etti.

Yangın ekiplerin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü. İki kişinin dumandan etkilendiği yangında D.B.'nin evi tamamen yanarken A.K.'nın evinde de büyük maddi hasar oluştu. - MERSİN

Çakırlı, Mersin, Tarsus, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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