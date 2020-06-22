Tarsus'ta 20 küçük baş hayvan telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 küçükbaş hayvan zehirlenerek telef oldu.

Tarsus'ta 20 küçük baş hayvan telef oldu
22.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:13
Mersin'in Tarsus ilçesinde 20 küçükbaş hayvan zehirlenerek telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi Kuvai Milliye Parkı yakınlarında bulunan geniş alanda, küçükbaş hayvanlardan oluşan sürü otlamaları için bırakıldı.

İddiaya göre, arsa üzerinde dökülen mısır küspelerinden yiyen hayvanlar, kısa süre sonra tek tek yere yığılmaya başladı.

Ağızlarından köpük geldiği görülen, çoğu keçiden oluşan 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay anında bir çoban köpeğinin de aynı şekilde telef olması çevredeki vatandaşları endişelendirdi.

Yaşanan gelişmeler üzerine olay yerine Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri gelerek incelemede bulundu.

Olayın kesin nedeninin belirlenmesi için çevrede araştırmaların sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Tarsus, 3. Sayfa, Haber

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