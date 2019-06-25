25.06.2019 17:12
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Tarsus'ta 21 büyükbaş hayvan çalındı

Tarsus

Mersin'in Tarsus ilçesinde ağıldaki 21 büyükbaş hayvan çalındı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde ağıldaki 21 büyükbaş hayvan çalındı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Akarsu Mahallesi'nde yaşayan Remzi Kocakaya isimli vatandaşa ait ağıldaki 21 büyükbaş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Durumu öğrenen hayvanların sahibi olayı güvenlik güçlerine bildirdi.

Jandarma ekipleri Kocakaya'nın şikayeti üzerine zanlı ya da zanlıların yakalanması ve hayvanların bulunması için olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Hayvan sahibi Remzi Kocakaya, hırsızların bir an önce yakalanmasını ve hayvanlarının iade edilmesini istedi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Mersin , Tarsus , 3. Sayfa

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