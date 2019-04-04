Tarsus'ta 3 Bin Litre Sahte Rakı Ele Geçirildi

MERSİN'in Tarsus
ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 3 bin litre sahte rakı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbar üzerine harekete çeken İlçe Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Takip Timi, Aliağa
Mahallesi'nde Süleyman Ş.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çeşitli ebatlarda plastik bidonlar içerisinde yaklaşık 3 bin litre sahte rakı ele geçirildi. Ele geçirilen içkiler imha edilirken, Süleyman.Ş. gözaltına alındı.
- Mersin
Mersin, Tarsus, Güncel
Kaynak: DHA