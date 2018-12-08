Tarsus'ta 472 Aile Ev Sahibi Olma İmkanına Erişti

Tarsus
Belediyesinin ilçedeki 472 aileyi ev sahibi yapacak toplu konut projesinin kura çekimi yapıldı.
Belediyen yapılan açıklamaya göre, 472 konutlu projede hak sahipleri, belediye meclis salonunda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Projeyle ev sahibi olma için başvuran bin 302 kişinin katıldığı kura çekiminde, 16 gazi ailesine kurasız ev alma hakkı, 112 engelli ailesine de yüzde 20 kontenjan ayrılarak, kendi aralarında kura çekimi yapma hakkı tanındı.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, yaptığı konuşmada, kurada adı çıkanların pazartesi günü itibarıyla peşinatlarını bankaya yatırmaları gerektiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:
"Adı çıkanlar alacakları formlarla bankaya peşinat yatıracaklar. Bu süreçte kimseye elden para vermeyin. Paralar sadece bankaya yatacak. Kimsenin telefonlarına itibar etmeyin. Ben de dahil hiçbir şeye yetkim yoktur. Bu bir sosyal sorumluk ve kardeşlik projesidir. Biz sizlerin nereli olduğunuzu, hangi partiye oy verdiğinizi ve nereden geldiğinizi sorgulamadık. Bizim için Tarsus'un havasını teneffüs eden ve suyunu için bizim hemşehrimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle bu projeyi gerçekleştirdik. Hepinize hayırlı ve uğurlu olsun."
Tarsus
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:31