Tarsus'ta 472 Aile Ev Sahibi Oluyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:19



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:19

Tarsus Belediye tarafından ilçedeki 472 aileyi ev sahibi yapacak olan toplu konut projesinin kura çekiminin 8 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.Belediyen yapılan açıklamaya göre, Başkan Şevket Can, toplu konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlarla belediye meclis salonunda bir araya geldi.Can, konuşmasında, projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belitti.Toplu konut projesiyle 472 aileye ev sahibi olma fırsatı sunduklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:"Emin olun bizim yaptığımız her iş noter huzurunda, kanuni, nizami çerçeveler içerisinde yapılacak. Hiç birinizin hakkını yemeden, haklarınızı koruyarak kuralar çekilecek. İnşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki 8 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da kura çekimi gerçekleştireceğiz. 472 konutla ilgili kurada çıkan hemşehrilerimiz peşinat paralarını yatırdıktan sonra temel atma merasimine geçeceğiz."Can, kura seçiminde çıkan ev sahibi olmaya hak kazanan kişilerin, peşinat ücretini yatırmadığı takdirde eleneceği uyarısında bulundu.