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Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacını görevliler karşıladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacı görevliler tarafından karşılandı.

22.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:43
Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacını görevliler karşıladı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde 65 yaş ve üstü 22 kişinin ihtiyacı görevliler tarafından karşılandı.

Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunanları kapsayan sokağa çıkma sınırlaması kararının alınması üzerine, bu kapsama giren vatandaşların dışarıdaki alışveriş gibi çeşitli ihtiyaçları Tarsus İlçe Kaymakamlığı, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Diyanet ve İlçe Milli Eğitim müdürlüğü resmi ekiplerinden oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu" tarafından görülüyor.

Bugün İlçe Emniyet Haber Merkezi'nin Yeşilyurt Mahallesi 4423 Sokak Bilgin Aparmanda yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaşın yardım talebi üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubunda bulunan Polis ekipleri harekete geçti.

Belirtilen adrese giderek, 67 yaşındaki vatandaş ile görüşüp, alınan sipariş listesi ve kredi kartıyla birlikte belirtilen markete gidilip, bir miktar alış veriş yapılarak satın alma fişi ile vatandaş teslim edildi.

Tarsus ilçesinde şuana kadar sadece emniyet tarafından 12, jandarma tarafından ise 10 yaşlının ihtiyacı görülürken, Tarsus Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' çalışmalarının aralıksız sürdürdüğü kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Mersin, Tarsus, Güncel

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