Tarsus'ta 65 yaş ve üstü 30 bin kişiye ücretsiz yardım kolisi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin evde kalmalarını sağlamak için 30 bin adet yardım kolisi hazırlığına başlandı.

Tarsus Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye 'yi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamında, Tarsus Girişimci Kadın Kooperatifi ve gönüllü terziler ile 20 bin maske üretilirken, belediye laboratuvarında bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün formülasyonuna uygun olarak yaklaşık 60 bin litre dezenfektan üretildi. Tarsus Belediyesi, üretilen malzemelerle ilçede dezenfeksiyon çalışmaları yapmaya da devam ediyor. Öte yandan, koronavirüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından, 30 bin koli yardım malzemesi hazırlanması için de harekete geçildi.

'20 BİN MASKE ÜRETTİK'

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bugüne kadar koronavirüsle mücadele kapsamında 20 bin maske ürettiklerini söyleyerek, "Koranavirüsü ve bunun insanlardaki mortalite oranının çok yüksek olması ve bu salgının çok ciddi düzeyde küresel pandemi şeklinde yayılması elbette yerel yönetimler olarak bizim üzerimize de çok büyük bir yük getirdi. En önemlisi maske üretimine hemen başladık. Şu an 20 bine yakın maske üretimi yapıldı. Yaklaşık 60 bin litre dezenfektan üretildi. Tabii kentin bütün bölgelerinde düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapıyoruz" dedi.

'ERZAKLARINI BİZ TEMİN EDECEĞİZ'

?Başkan Bozdoğan, 65 yaş ve üstü kişilerin evde kalması için yardım kolileri dağıtacaklarını açıklayarak, şöyle devam etti:

"Bu hastalıktan kurtulmak için en önemli unsur halkımızın evde kalması, halkımızın evde kalması içinde bütün çabayı gösteriyoruz. Özellikle mortalite oranı, ölüm oranı çok yüksek olan 65 yaş ve üzerinde olan insanlarımıza evde kalmaları için belediye olaraktan erzaklarını biz temin edeceğiz. Onlara bunları düzenli olarak ulaştıracağız. Bu erzaklar ile aynı zamanda halkımıza dezenfektanı, eldiveni ve maskeyi de birlikte vereceğiz. Yeter ki onlar evde kalsınlar."

Kaynak: DHA