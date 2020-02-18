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Tarsus'ta 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, tutuklandı.

18.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:46Tarsus'ta 7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
'in ilçesinde jandarma ekiplerince yakalanan ve hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bir çalışma için gittikleri Akgedik Mahallesi'nde Ekrem S.'ye (36) bir şey sormak istedi.
Ekipleri görünce kaçmaya çalışan zanlı, kısa sürede yakalandı. Sorgusunda 7 ayrı suçtan arandığı öğrenilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Jandarma, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: AA

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