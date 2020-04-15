Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Tarsus'ta 975 kişi tahliye ediliyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevinden toplam 975 kişi tahliye edilecek.

15.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:24
Tarsus'ta 975 kişi tahliye ediliyor
Mersin 'in Tarsus ilçesinde, infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle cezaevinden toplam 975 kişi tahliye edilecek.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, yaptığı yazılı açıklamada, 97 kişinin şartlı, 878 kişinin açık ceza evinde korona virüs nedeniyle izin olmak üzere 975 kişi tahliye olacağını ifade etti. Tiryaki, "İnfaz yasasında bir takım değişiklikler öngören 7242 Sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir. İnfaz yasasında yapılan bu değişiklikle Tarsus Kampus Ceza Evlerinde bulunan 97 kişinin şartlı tahliyesi, 878 kişinin Açık Ceza İnfaz Kurumundan korona virüs sebebiyle izin verilmek suretiyle toplam 975 hükümlünün tahliyesi gerçekleştirilmektedir. Bugün itibariyle tüm tahliyeler gerçekleştirilerek tahsis edilen toplu ulaşım araçlarıyla il içi ve il dışına ulaşımları sağlanacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mersin, Tarsus, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Burcunuz bugün ne söylüyor? Haberler
Burcunuz bugün ne söylüyor?
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Haberler ›› Güncel ››Tarsus'ta 975 kişi tahliye ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: AK Parti'den sanayi esnafına maske - Haber 11:52: Balkona çıkarak şarkı söyledi, mahalleli alkışladı - Haber 11:52: Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası - Haber 11:52: Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber 11:52: Şehit annesi 106 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler